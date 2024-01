Este acuerdo de términos de uso ("Términos y Condiciones") aplica para formar parte y hacer uso de este sitio web (junto a cualquiera de otros de sus sitios filiales o subsidiarios, ya sean presentes o aquellos que se constituyan o adquieran en el futuro). Consejo Nuevo León, A.C. se reserva el derecho de cambiar, agregar o quitar partes de este acuerdo de términos de uso, en cualquier momento. Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente los Términos y Condiciones al usar el portal y sus sitios.

El continuo uso de este sitio web, dando seguimiento a los cambios en los Términos y Condiciones, significa que acepta y está de acuerdo con los mismos. El usuario acepta que todas las visitas u operaciones subsecuentes que realice estarán sujetas a los términos y condiciones de este documento, que estará vigente hasta que se publique una nueva modificación a los Términos y Condiciones.

Cualquier violación a los términos y condiciones de uso establecidos en el presente documento, será considerada como causal suficiente para que Consejo Nuevo León, A.C. suspenda el servicio al usuario que haya incurrido en tal conducta.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Este sitio web pone a disposición del público los contenidos informativos y consultivos referentes a la revisión de los borradores de los capítulos del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2040 relacionados con la planeación estratégica del estado de Nuevo León, a través del uso de herramientas tecnológicas asociadas a una plataforma y sus aplicaciones. Los contenidos ofrecidos constituyen fuentes de información que es necesario promover y que resultan fundamentales para poder mantener un proceso continuo de construcción del conocimiento y promover la planeación estratégica del estado de Nuevo León.

Este sitio web provee herramientas cuya utilización se orienta al uso personal de todos los usuarios, ofreciendo a éstos un espacio para que desarrollen y promuevan sus puntos de vista y/o argumentos, acorde a su conocimiento de cada tema relativo a la revisión del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2040. Tales herramientas, se colocan a su disposición para generar redes de conocimiento entre los diversos usuarios y Consejo Nuevo León, A.C. El usuario se compromete al uso responsable del software que se encuentra a su disposición en este sitio web.

Los contenidos y documentos que el sitio ponga a disposición del usuario han sido debidamente revisados y tratados, de modo de mantenerlos libres de virus o cualquier elemento tecnológico que pueda ser dañino, mientras se encuentren disponibles en la plataforma. Por esta razón, Consejo Nuevo León, A.C. no se hará responsable de daños o alteraciones que puedan ocurrir en la manipulación o tratamiento posterior a su descarga que efectúen los usuarios.

REGISTRO

Para utilizar a plenitud todos los servicios del sitio puede ser necesario registrarse y proveer cierta información personal que servirá para dar respuesta y otorgar un mejor servicio. Dicho registro se realiza directamente en el sitio https://www.pubpub.org/, por lo que Consejo Nuevo León, A.C. no se hace responsable del tratamiento de la información personal que cada usuario utilice en la generación de su registro y en el uso del sitio web. Al aceptar los Términos y Condiciones, el usuario accede a proveer los datos para registro y las actualizaciones necesarias para mantener actualizado dicho registro.

El usuario acepta que nadie más tenga acceso a su correo electrónico y contraseña, siendo el único responsable del manejo de la confidencialidad y seguridad de su cuenta. El usuario deberá notificar inmediatamente a Consejo Nuevo León, A.C. ante cualquier uso no autorizado de sus datos, cuenta y/o contraseña. Consejo Nuevo León, A.C. no será responsable de las pérdidas ocasionadas por usos no autorizados de la cuenta del usuario y éste acepta indemnizar y deslindar de cualquier responsabilidad a Consejo Nuevo León, A.C., sitios web subsidiarios o filiales por usos no autorizados de su cuenta.

USO DEL SERVICIO

Tipos de Contenidos:

Los contenidos informativos y consultivos referentes a la revisión de los borradores de los capítulos del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2040 relacionados con la planeación estratégica del estado de Nuevo León, son de propiedad de Consejo Nuevo León, A.C., y que están protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Asimismo, dichas obras y producciones intelectuales pueden ser creaciones de terceros, para cuya reproducción y publicación exclusiva en este sitio web, se cuenta con la autorización de los titulares de los derechos. Toda otra utilización que se desee efectuar por los usuarios del sitio, que exceda los límites permitidos por las respectivas autorizaciones, deberá solicitarse directamente al correspondiente titular de los derechos.

REGLAS DE ACCESO Y USO DE LOS CONTENIDOS

Consejo Nuevo León, A.C. sólo puede otorgar autorizaciones de uso respecto de los contenidos propios. Los contenidos se ponen a disposición para participar de una comunidad basada en el interés, la creación y difusión de la planeación estratégica del estado de Nuevo León. El contenido que se encuentra en el sitio web estará sujeto a las limitaciones establecidas en la licencia Creative Commons respectiva que al efecto se utilice para cada documento . Por tanto, es responsabilidad de quien desee reproducir o utilizar los materiales que aquí se publiquen, interiorizarse de la condición en la que ellos se encuentran, cómo pueden utilizarse y, de ser procedente, obtener las autorizaciones que corresponda para su utilización posterior.

El usuario, en el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de opinión y creación, podrá comentar y poner sus opiniones a disposición de los demás visitantes del portal. Sin perjuicio de ello, esta libertad no autoriza para que, en virtud de su ejercicio, se pueda atentar contra otros derechos fundamentales y libertades públicas de terceros, igualmente reconocidas y garantizadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El usuario no deberá (intentar o promover) aplicar ingeniería inversa, decodificar, alterar o interferir las medidas técnicas de protección que permitan prevenir y resguardar el acceso, reproducción o distribución no autorizadas de los contenidos disponibles en la comunidad y que hayan sido establecidas por los titulares de derechos de autor o de los derechos conexos, por considerarlas necesarias para el resguardo de sus derechos y que con ello no se atenta contra las presentes reglas de acceso y uso de los contenidos puestos a disposición en el portal.

El usuario no suprimirá ni manipulará la información sobre gestión de derechos de autor o derechos conexos, cualquier dato o simbología asociado a las menciones convencionales internacionalmente aceptadas ("copyright", "derechos del productor", "todos los derechos reservados", "algunos derechos reservados", etc.) y demás datos que identifiquen los derechos de las creaciones intelectuales disponibles en este sitio web y sus relativos.

Todos los derechos que no están expresados en este acuerdo, quedan reservados para su(s) respectivo(s) titular(es).

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

El usuario se obliga a no utilizar procedimientos distintos a los que están a disposición en los sitios web, para obtener o descargar los contenidos. Se debe abstener de inutilizar, sobrecargar o impedir la normal entrega de servicios que ofrece este sitio.

El usuario acepta indemnizar y deslindar de cualquier responsabilidad a Consejo Nuevo León, A.C., sitios relativos a este sitio web o sus colaboradores de no cumplir con esta sección. Consejo Nuevo León, A.C. se reserva el derecho a modificar las reglas de acceso y uso en cualquier momento.

Consejo Nuevo León, A.C. puede agregar publicidad y material promocional a través del portal. La participación del usuario en cualquier evento promocional, está sujeta a los términos y condiciones asociados con ese evento. Los acuerdos, participación en promociones o cualquier publicidad de terceros en el servicio, son únicamente entre el usuario y la tercera persona. El usuario acepta que Consejo Nuevo León, A.C. no es responsable de cualquier pérdida o daño en el que se incurra como resultado del acuerdo o resultado de la presencia de las terceras partes en el servicio.

En algunos casos, este portal web presenta links a sitios de terceras personas que no son propiedad ni operados por Consejo Nuevo León, A.C., por lo que este último no es responsable de la disponibilidad de estos sitios o sus contenidos. El usuario acepta que Consejo Nuevo León, A.C. no es responsable, directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida causada o que se alegue haya sido causado por la conexión con el uso de cualquier contenido de cualquier sitio o servicios disponibles de terceras personas.

MODIFICACIONES AL SERVICIO

Consejo Nuevo León, A.C. se reserva el derecho en cualquier momento a modificar o descontinuar, temporal o permanentemente, el servicio (o cualquier parte de este) con o sin notificación, sin cualquier responsabilidad hacia el usuario o terceras personas.

TERMINACIÓN

Consejo Nuevo León, A.C. puede a su discreción, terminar este acuerdo o suspender la cuenta del usuario en cualquier momento sin notificación en el caso que éste no cumpla cualquier punto de este acuerdo. Si Consejo Nuevo León, A.C. termina este acuerdo, o suspende dicha cuenta por cualquiera de las razones establecidas en este acuerdo, no habrá responsabilidad sobre el usuario. El usuario entiende y acepta que la cancelación de su cuenta y acceso al servicio es su único derecho con respecto a cualquier disputa con Consejo Nuevo León, A.C.

OTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Consejo Nuevo León, A.C. no es responsable de errores tipográficos.

Consejo Nuevo León, A.C. se reserva el derecho a cambiar los términos y condiciones del servicio en cualquier momento.

Todos los contenidos disponibles en este sitio web se rigen por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

LEGALES

Usted entiende y conviene que el uso de los contenidos publicados en el portal es bajo su propio riesgo. Se proporciona el servicio y los contenidos sujetos a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Consejo Nuevo León, A.C. No garantiza o tiene alguna representación sobre el uso y resultados del uso de los contenidos que no hubieran sido creados directamente por sus administradores, en relación con el desempeño, funcionamiento, exactitud y seguridad de ellos y por tanto, no será responsable por cualquier daño que resulte de acceder (incluyendo cualquier software o sistemas que utilice para accesar) el servicio o utilizar los contenidos, incluyendo pero no limitando, el daño a cualquier computadora, software o sistemas que se encuentren operando en dispositivos estacionarios o portátiles y que puedan ocurrir especialmente por la manipulación o tratamiento posterior a su descarga que efectúen los usuarios. Bajo ninguna circunstancia, Consejo Nuevo León, A.C. Está obligada a indemnizar por usos no autorizados del servicio o de los contenidos.