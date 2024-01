Base de datos de aportaciones

NO se habla del agua residual, ni del agua tratada, asi como tampoco del gasto diario o volumen anual de consumo de la ZMM y cuales son los pronósticos. Considero que también se debería de mencionar (además de lo que ya se incluye como el “grado de presión”), los números básicos de abastecimiento diario (13 m/s ) y el déficit de casi 2 m/s que se tiene hoy día. Estos datos son mucho mas evidentes y ayudan a visualizar la problemática

27/09/2020

R

Esto es un error. La NOM-043-SEMARNAT-1993, que regular las emisiones de partículas (PM10 y PM2.5) de las industrias no ha sido actualizada. Y un gran error de la norma es que no considera como Área Metropolitana de Monterrey a los municipios de García (el que tiene el peor calidad del aire), Pesquería (con alto crecimiento industrial), Cadereyta (con la refinería), Ciénega de Flores (con gran número de empresas de manufactura). Esto hace que estas empresas siempre están en cumplimiento, porque tienen límites muy laxos, como si no estuvieran en zonas críticas.

Emmanuel Treviño Garza