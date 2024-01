Guía para la ciudadanía

Introducción

Hemos elaborado estas instrucciones para ayudar a todas las personas neoleonesas a crear una cuenta y realizar anotaciones o comentarios en los borradores del Plan Estratégico. Puedes descargar o imprimir estas instrucciones seleccionando la opción de descarga en la esquina superior derecha (opción download).

Si necesitas ayuda técnica de cualquier tipo, puedes escribir a: [email protected].

Crea una cuenta para participar

Para agregar anotaciones o comentarios, necesitarás una cuenta. Puedes crearla en este enlace. Es gratuita.

Recopilamos información personal mínima y nuestra política de privacidad es muy estricta. Deberás proporcionar tu dirección de correo electrónico, tu nombre y crear una contraseña. También deberás verificar tu correo electrónico; por lo tanto, revisa tu bandeja de entrada para ver si hay un mensaje de PubPub (recuerda revisar no deseados o spam).

El correo de verificación es a nombre de PubPub, no de Consejo Nuevo León.

Agrega comentarios a los capítulos del Plan

Antes de comenzar, recuerda nuestras reglas de convivencia al momento de participar con comentarios.

Pasos a seguir

Comienza en https://participa.conl.mx/. Verifica que has iniciado sesión.

Navega a la página donde se enumeran los Capítulos. Haz clic en el capítulo sobre el que desea proporcionar comentarios.

Resalta el texto que deseas comentar. Aparecerá una barra de herramientas con opciones para comentar y copiar texto en un portapapeles. Selecciona la opción de la burbuja de comentarios.

Barra de herramientas para agregar comentarios o copiar texto.

Se abrirá una ventana de comentarios en el margen del documento del lado derecho. Puedes escribir tu texto en la ventana. Es posible agregar negritas, cursivas, enlaces externos o medios dentro de los comentarios. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón "Post Discussion".

Una ventana de comentarios.

Tú y otros ciudadanos pueden agregar respuestas a los comentarios haciendo clic en el botón "Reply". Tanto tú como cualquier otra persona pueden comentar las anotaciones de los demás.

Un comentario publicado.

¡No hay límite de comentarios! Puedes hacer cuantos comentarios quieras.

Si deseas actualizar o aclarar tu comentario original, puedes hacer clic en el ícono del lápiz junto a tu nombre y eso reabrirá el comentario para editarlo.

Editando un comentario.

También puedes abrir un comentario dentro del cuerpo principal del texto para facilitar la lectura. Simplemente haz clic en el botón de expandir en la parte superior derecha del comentario. Haz clic en el botón contraer para restaurar el comentario al margen. El botón "x" oculta el comentario de la vista de lectura.

Un comentario ampliado en el cuerpo del texto.

Información importante: Solo el administrador de la comunidad puede eliminar comentarios. Si deseas solicitar información sobre cómo eliminar tu comentario, escribe a [email protected]

Solamente puedes agregar comentarios a los capítulos del Plan, no a las otras páginas del sitio. Si tienes alguna pregunta o comentario sobre otro contenido del sitio, escribe a [email protected].

Nota para organizaciones que harán comentarios

Si tu organización fue invitada por el Consejo Nuevo León, por favor accede a la guía extendida correspondiente en el Panel de Control.

Si representas a una organización a la que no se le invitó a presentar un posicionamiento institucional, aún se puede participar agregando comentarios de la misma manera que lo haría la ciudadanía. Sin embargo, necesitamos poder distinguir organizaciones de individuos.

Por lo tanto, sigue las instrucciones para crear una cuenta, pero configura tu nombre de usuario para que refleje el nombre de tu organización o incluye una combinación de tu nombre y el nombre de la organización: [First name: Juan Pérez / Last Name: Nombre de la organización]. Las instrucciones para crear una cuenta se encuentran en la sección anterior.

Ten en cuenta que las personas que representan a una organización y que también desean proporcionar comentarios como ciudadanos (y no como representantes de una institución) deben crear una segunda cuenta PubPub para hacerlo. Necesitarás una segunda dirección de correo electrónico para configurar esa cuenta.