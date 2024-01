Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Nuevo León no cuenta en este momento con integrantes. La Comisión de Selección del Congreso del Estado no ha designado a los integrantes, por lo tanto, el SEA no puede sesionar, al ser presidido por el CPC. Esta es un área de oportunidad para consolidar la participación ciudadana en la prevención y lucha contra la corrupción.