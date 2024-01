Finanzas públicas

Nota: Valores absolutos en millones de pesos. Para calcular el PIB estatal 2021 y el gasto de inversión como proporción del PIB estatal 2021 se tomó como referencia el promedio de las variaciones trimestrales del ITAEE 2021. Para evaluar el gasto de inversión total del GENL (sector central y organismos descentralizados) se utiliza la información del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos bajo la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto), el cual captura dentro del Gasto de Capital, el gasto del Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; el Capítulo 6000 Inversión Pública y el gasto de capital del Capítulo 4000. Es importante mencionar que, este Estado Analítico no permite identificar la fuente de ingresos con la que se haya financiado el gasto, es decir, no se puede diferenciar el gasto No Etiquetado del Etiquetado; tampoco se puede diferenciar el gasto de capital que corresponde al sector central de aquel que ejercen los organismos descentralizados. Lo anterior, limita la profundidad del análisis.

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto-Clasificación Económica (por Tipo de Gasto), Estadísticas fiscales, SFyTGE.