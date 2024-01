Iniciativa de Política Pública y Salud de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

La Iniciativa en Política Pública y Salud (IPPS) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública (EGyTP) tiene como objetivo incidir en la política pública para la salud en el país. Esto se realizará al identificar problemas y desafíos clave, evaluar políticas y programas del sector público a partir de datos relevantes, diseñar propuestas de política pública en salud sustentadas en la evidencia, y contribuir a la formación de a estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, particularmente de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública.

En este sentido, estamos comprometidos con contribuir a la generación del Plan Estratégico Nuevo león 2040 desde la perspectiva académica de las ciencias en sistemas de salud. Estas últimas son un campo interdisciplinario que estudia los sistemas de salud como un todo, desde la perspectiva de los factores sociales, económicos y políticos que influyen en su funcionamiento. A manera de posicionamiento, este texto plasma las principales recomendaciones de nuestros académicos para mejorar los resultados en salud a partir de marcos de análisis de sistemas de salud y de ciencias de la implementación.

En cuanto a la definición del problema, consideramos que, para priorizar patologías por abordar, la carga de la enfermedad sería un mejor parámetro que las causas de defunción. Esto debido a que los Años de Vida Ajustados para Discapacidad (AVISA) contemplan los años de vida vividos con discapacidad y la muerte prematura. Esto permite identificar las enfermedades que no sólo terminan con la vida de la población; sino que quitan más tiempo de vida con calidad. Los fundamentos (https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/Projects/GBD/March2020_GBD%20Protocol_v4.pdf) y datos se pueden obtener del Institute for Health Metrics and Evaluation (https://www.healthdata.org/mexico-nuevo-le%C3%B3n).

Más allá de priorizar por patologías, para mejorar el sistema, es indispensable analizarlo desde una perspectiva de sistemas de salud. El capítulo de salud del Plan Estratégico Nuevo León 2040 señala problemas de salud o del sistema sin categorizarlos para abordaje estratégico e integral. Consideramos que usar marcos de análisis como el Health system performance assessment for Universal Health Coverage (https://www.who.int/publications/i/item/9789240042476) permitiría evaluar cada una de las funciones del sistema, los objetivos intermedios de este y cómo estos impactan los objetivos finales del sistema. Esto tiene la ventaja de identificar cambios sistemáticos que impacten de manera positiva en todas las patologías, no sólo en las priorizadas. De la misma manera, permite descubrir áreas de mejora que de otra manera no se hubieran considerado.

A continuación, el atender los determinantes sociales de la salud centrándose en la movilidad social y la pobreza multidimensional nos parece limitado. No es suficiente concentrarse en la pobreza y movilidad social. Se sugiere considerar determinantes sociales estructurales, que son los que hay que modificar para tener un impacto en el ingreso y condiciones materiales. Si bien la dimensión del ingreso y de las condiciones materiales está incluida en el marco de análisis de determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de la Salud, este incluye dimensiones adicionales (https://www.who.int/publications/i/item/9789241500852).

Finalmente, cuando el objetivo es la Cobertura Universal en Salud, es importante alinearse (o justificar la desviación) con indicadores internacionales. Esto puede ser con el marco analítico del Compromiso con la Cobertura Universal en Salud de uhc2030 (https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/SoUHCc_Research_Protocol_update01112022.pdf) y así como con el indicador 3.8.1 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el Índice de Cobertura de Servicios (https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/uhc-index-of-service-coverage). Estos dos marcos establecen métricas mínimas, acordadas entre diversos estados, para considerar que se parte de un piso básico para la cobertura universal.

Con relación a ciencias de la implementación, consideramos que, tras el análisis de sistemas de salud, sería conveniente refinar el plan estratégico para contar con metas medibles, trayectorias e indicadores. Como punto de partida, recomendamos que este plan estratégico cuente con las líneas de base de los indicadores seleccionados. Esto basado mejores prácticas de deliverology , un conjunto de herramientas desarrollado por Barber (https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/Public%20Sector/PDFS/McK%20on%20Govt/Change%20under%20pressure/TG_MoG_6_Deliverology.ashx). La IPPS de la EGyTP podría colaborar con el CONL para el desarrollo de trayectorias que permitan medir avances regularmente.

En conclusión, con relación a marcos de análisis, para priorizar patologías y mejorar el sistema de salud es importante utilizar métricas que consideren la carga de enfermedad, como los Años de Vida Ajustados para Discapacidad (AVISA). Además, sería prudente analizar el sistema de salud desde una perspectiva de sistemas y utilizar marcos de análisis como el Health system performance assessment para descubrir áreas de mejora integral. En cuanto a los determinantes sociales de la salud, es necesario considerar los determinantes sociales estructurales y no limitarse a la movilidad social y la pobreza multidimensional. Así mismo, para alcanzar la Cobertura Universal en Salud es importante alinearse con indicadores internacionales como el Índice de Cobertura de Servicios y el marco analítico del Compromiso con la Cobertura Universal en Salud de uhc2030. Este abordaje sistémico contribuirá a seleccionar indicadores estratégicos trascendentales para la salud hacia 2040. Finalmente, desarrollar la implementación con un marco como el de “Deliverology” afianzaría la consecución de los objetivos.