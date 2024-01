Guía para Instituciones

Si la persona que deseas agregar ya tiene una cuenta de PubPub, puedes hacer clic en el icono de lápiz junto a su nombre y luego escribir su nombre en el cuadro donde dice " Add new person". Si deseas que esa persona también se incluya en la línea de autor, marca la casilla que dice " list on byline". También puedes quitar la marca de la casilla junto a su nombre, si no deseas que aparezca en la lista de autor (el autor de la contribución aparece en la vista previa de la contribución, si el espacio lo permite).